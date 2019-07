Le débrief du jour: Corine Bastide hors de danger | Hommage à Ghislenghien | Effondrement meurtrier

Corine Bastide hors de danger après avoir été coincée 6 jours dans sa voiture, recueillement à Ghislenghien pour les 15 ans de la catastrophe, chute d’échafaudage mortelle à Paris: voici le condensé de l’actualité de ce mardi 30 juillet.

1 La Mohatoise disparue depuis six jours est hors de danger

Coincée depuis 6 jours à Saint-Georges dans sa voiture accidentée, Corine Bastide a expliqué avoir survécu en buvant de l’eau de pluie. Elle a été opérée cette nuit et est désormais hors de danger.

2 Hommage aux victimes de Ghislenghien, 15 ans après

Le 30 juillet 2004, 24 personnes (dont cinq pompiers et un policier) ont perdu la vie dans l’explosion qui est survenue dans le zoning de Ghislenghien. En ce triste anniversaire, les pompiers, policiers, autorités et familles des victimes se sont recueillis sur la stèle du souvenir.

3 L’effondrement d’un échafaudage tue un ouvrier à Paris

Un ouvrier est décédé et trois autres ont été gravement blessés dans la chute d’un échafaudage mardi à Paris. L’accident a eu lieu peu avant midi sur un chantier de réhabilitation d’un bâtiment de la RATP «destiné à être transformé en logements».

4 Corps retrouvé dans la Loire: il s’agit bien de Steve

Le corps retrouvé lundi dans la Loire est celui de Steve Maia Caniço, le jeune homme de 24 ans disparu dans la nuit du 21 au 22 juin à Nantes (ouest de la France). Une autopsie a été réalisée mardi matin pour identifier ce corps qui était «en état de décomposition avancée».

5 Booba vs Kaaris: enfin la bonne?

Près d’un an après leur bagarre à Orly, les deux rappeurs français Booba et Kaaris sont enfin tombés d’accord sur un lieu et une date pour leur combat de MMA. Celui-ci aura lieu le 30 novembre prochain à Bâle, dans un stade d’une capacité de 12 000 personnes.