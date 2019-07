On connaît enfin le lieu et la date du combat entre Booba et Kaaris

Près d’un an après leur bagarre à Orly, les deux rappeurs français Booba et Kaaris sont enfin tombés d’accord sur un lieu et une date pour leur combat de MMA.

Après des mois de provocations et des tergiversations, les deux frères ennemis du rap français se sont enfin mis d’accord pour l’organisation de leur combat. Celui-ci aura lieu le 30 novembre prochain à Bâle, dans un stade d’une capacité de 12 000 personnes.

Alors que la Belgique et la Tunisie avaient été évoquées, c’est donc finalement la Suisse qui accueillera l’événement tant attendu. Près d’un an jour pour jour après leur rixe à l’aéroport d’Orly, Booba et Kaaris ont donc trouvé un terrain d’entente. Ils vont enfin pouvoir régler leurs comptes dans un combat d’arts martiaux mixtes, où tous les coups seront permis.

Le «Duc de Boulogne» avait déjà annoncé la signature du contrat sur Instagram le 27 juillet dernier en sous-entendant que Kaaris n’avait pas encore accepté. «Voilà! C’est signé de mon côté, il ne reste plus que la signature de Kaaris pour que le combat ait lieu.»

Comme à chaque fois, la réponse de Kaaris n’a pas tardé. En vidéo, il a confimé sa participation au combat sur un ton provocateur. «On a reçu ton torchon hier à minuit et il est signé, arrête de mentir aux jeunes. Rendez-vous le 30 novembre pour la purge», écrit le rappeur de Sevran qui mentionne également une clause de débordement selon laquelle 100 000 euros seraient réclamés aux rappeurs en cas de débordements dans la salle.

Bien qu’on ne soit pas à l’abri d’une nouvelle annulation, Strenght & Honor Championship (SHC) a d’ores et déjà pris les devants en publiant une affiche de présentation du combat sur les réseaux sociaux. L’organisation de MMA précise que les tickets seront bientôt en vente su Ticketcorner.

Avis aux amateurs…