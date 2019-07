Sofian Kheyari (ex-Tubize et RWDM) adjoint d’Hervé Renard avec l’Arabie Saoudite

Le défenseur franco-algérien de 35 ans, passé par Tubize et le RWDM, arrête sa carrière et sera l’adjoint d’Hervé Renard, fraîchement élu à la tête de l’Arabie Saoudite.

«Une page se tourne il est temps de mettre fin à ma carrière de joueur. Ma décision (NDLR: de rejoindre Hervé Renard) a été prise en 48h, mais il y a des propositions qui ne peuvent pas se refuser», a-t-il indiqué sur son compte Facebook.

Sofian Kheyari, qui a disputé 59 rencontres en Division 2 avec les Sang et Or (entre 2013 et 2015), rejoint donc son beau-père Hervé Renard, qui a quitté la sélection marocaine pour la sélection saoudienne ce lundi.

Après le RWDM, le Cannois avait joué en première division luxembourgeoise au Titus Pétange et était ensuite retourné à l’AS Cannes.

«Je tiens à remercier toutes les personnes que j’ai pu côtoyer durant toutes ces années. Mes présidents, entraîneurs, dirigeants, les personnes de l’administratif, bénévoles, supporters, notamment ceux du RWDM avec qui nous partageons ce titre, et mes coéquipiers qui pour certains sont devenus des amis sans qui je n’aurais jamais vécu toutes ces émotions dans les victoires comme dans les défaites. Un nouveau chapitre s’ouvre, une nouvelle carrière commence avec ce départ pour l’équipe nationale d’Arabie saoudite.»