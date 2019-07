Un nouveau président pour le Beerschot

Le Beerschot a procédé à une réorganisation de son comité et de sa direction. Francis Vrancken remplace ainsi Éric Roef comme président du club anversois de Division 1B alors que Gunther Dieltjens devient directeur général.

Le Beerschot et Éric Roef ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration, précise le communiqué anversois. Éric Roef, appelé à d’autres tâches professionnelles, était en effet aussi en charge de la gestion quotidienne du club.

Ainsi, Francis Vrancken, co-propriétaire, endosse plus de responsabilités encore et sera épaulé par Gunther Dieltjens, déjà présent dans le comité, qui devient ainsi directeur général et chargé de la gestion journalière.

Le championnat de division 1B démarre vendredi pour le Beerschot par un duel contre Lokeren, relégué de Jupiler Pro League.