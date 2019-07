VIDÉO | Verstappen et Red Bull réalisent un nouveau record de vitesse pour un arrêt aux stands

L’écurie Red Bull a réalisé un temps record pour un arrêt aux stands, dimanche lors du Grand Prix d’Allemagne.

Sur le circuit d’Hockenheim, il a fallu 1 seconde 88/100es pour changer les pneumatiques du Néerlandais Max Verstappen, futur vainqueur, dans le 46e tour de ce 11e rendez-vous de la saison en Formule 1.

Red Bull a battu son propre record, réalisé mi-juillet à Silverstone lors du GP de Grande-Bretagne. Les mécaniciens de l’écurie autrichienne avaient eu besoin de 1.91 seconde pour changer les quatre pneus de la monoplace du Français Pierre Gasly.

Le précédent record de 1.92 était codétenu par Red Bull déjà (au GP des États-Unis 2013 avec l’Australien Mark Webber) et Williams (au GP d’Europe 2016, en Azerbaïdjan, avec le Brésilien Felipe Massa).

FASTEST F1 PIT STOP EVER! ???@redbullracing take the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop Award in Germany ??



With a new F1 world record time of 1.88s ??#F1 #GermanGP pic.twitter.com/XvJBADylUg