Quels sont les quartiers de Bruxelles où Share Now est le plus populaire?

Les zones ixelloises du Châtelain et de Flagey sont celles où les véhicules de Share Now (anciennement Drive Now) roulent le plus. Share Now

Share Now est présent depuis 3 ans à Bruxelles. Le service d’autopartage en libre-service, anciennement connu sous le nom de Drive Now, fait le point sur les quartiers les plus populaires. Et cumule 1.000 trajets quotidiens.

Share Now, le système d’autopartage en libre-service des géants automobiles allemands BMW et Daimler, roule à Bruxelles depuis 3 ans. Il résulte de la fusion en février 2019 entre les anciens Drive Now et car2go. Pour souffler ces trois bougies, des données sont publiées qui permettent de mieux comprendre l’impact provoqué dans la capitale.

Ainsi, les clients de Share Now ont augmenté de 30% en 2018. Ils cumulent 1000 trajets chaque jour à Bruxelles, ce qui correspond à 6,6 millions de km depuis le lancement. Le record est de 1473 trajets sur un jour. C’était lors d’une grève. Selon Julien Vandichel, patron de Share Now Brussels depuis juin 2019, «12% des 1.901 sondés se sont défaits de leur voiture particulière depuis qu’ils utilisent le système».

Heures de pointe et quartiers phare

Dans Bruxelles, l’utilisation des 310 voitures Share Now «culmine vers 9h-10h et 19h-20h». Les samedis sont les jours les plus populaires «puisque les gens utilisent les voitures pour faire des courses et rendre visite à leurs proches».

Le système est présent sur 65km2 partout dans Bruxelles à l’exception encore de certaines zones comme Jette, Ganshoren, l’ouest d’Anderlecht, le sud de Watermael-Boitsfort ou l’est des Woluwe. Les quartiers les plus visités sont sans surprise ceux du Châtelain et de Flagey, à Ixelles, où s’accumulent bars et restaurants. L’aéroport de Zaventem complète le podium.

Prochainement, d’autres villes belges pourraient s’ouvrir au système alors qu’une nouvelle app est en développement. Celle-ci élargira l’offre des clients belges à 20.000 véhicules dans 31 villes d’Europe et d’Amérique du Nord.

Pas rentable

Share Now n’est cependant pas encore rentable en Belgique. D’après les bilans financiers transmis à la Banque nationale relayés par Belga, l’entreprise, qui emploie 9 personnes dans la capitale, a essuyé 2,93 millions d’euros de pertes en 2018, contre 3,25 millions un an plus tôt et 2,24 en 2016. Il semble que le seuil de rentabilité de 60.000 clients bruxellois faisant 4 trajets mensuels par mois pourrait être atteint en 2020 ou 2021.

«Nous sommes très satisfaits de la situation actuelle de Share Now et nous n’en sommes encore qu’au début», assure Julien Vandichel. Qui espère «convaincre encore plus de Bruxellois d’opter pour notre service de mobilité flexible et contribuer ainsi à la création d’une ville plus durable».