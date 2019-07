Cadavres de poissons et canards malades dans les étangs d’Anderlecht: la commune branche des pompes à oxygène

Des poissons morts qui flottent, des canards mal en point, des eaux verdâtres: voilà ce que dénoncent des habitués des parcs anderlechtois. Selon la Commune, la canicule a baissé le niveau des étangs, favorisant des maladies. Des mesures sont en place.

«Ce canard a été retiré de cette eau immonde et dangereuse: s’il passe la nuit, nous le déposerons à la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux». Malheureusement, Nestor n’a pas survécu aux soins apportés par ces riverains du parc des Étangs, à Anderlecht.

La canicule a fait baisser le niveau d’eau. Facebook / Anderlecht dépotoir à ciel ouvert C’est la page Facebook « Anderlecht, Dépotoir à ciel ouvert » qui attire l’attention sur le sort de l’oiseau, comme sur celui d’autres animaux vivant près des eaux des alentours du ring. Verdâtre, jonchée de mégots et de détritus, celle-ci s’est recouverte de poissons morts le week-end dernier. «Trop c’est trop. Après les étangs du Marius Renard, après l’étang du parc Astrid, c’est à présent l’étang de Neerpede qui fait l’objet du manque d’entretien et de prévoyance de la commune d’Anderlecht. Combien de cadavres va-t-il encore falloir pour que ça bouge efficacement?», se questionnent les administrateurs de la page.

Appauvrissement en oxygène

Face à la situation, la commune d’Anderlecht a organisé une visite de terrain ce lundi 29 juillet. Alain Kestemont, Bourgmestre ff (DéFi) et l’échevin en charge de l’Entretien de l’Espace public Allan Neuzy (Ecolo-Groen) en étaient, ainsi que des fonctionnaires communaux et Bruxelles Environnement. «Les cadavres de 21 poissons et de quelques canards ont ainsi pu être enlevés dans le parc des Étangs», communique la Commune.

Ce canard n’a finalement pas pu être sauvé. Facebook / Anderlecht dépotoir à ciel ouvert Diagnostic: «En raison de l’épisode de canicule, le niveau de certains étangs était fort bas ce qui, cumulé au manque de renouvellement des eaux, entraîne un appauvrissement en oxygène de ces bassins», analysent les spécialistes. «Les conditions sont donc réunies pour voir se développer des bactéries toxiques parfois mortelles pour les animaux (botulisme et/ou cyanobactéries)». Et d’ajouter que «chaque espèce de poisson est conçue pour vivre dans une eau à une certaine température. Une brusque hausse ou chute de celle-ci (30 à 40°C toute la semaine suivis d’un samedi à 20°C, de pluie froide voire même de grêle) entraîne bien souvent la mort du poisson».

Conséquence: une oxygénation des points d’eau touchés. Ainsi, 5 pompes sont branchées «en continu» au parc des Étangs. Anderlecht travaille aussi avec Bruxelles Environnement pour mettre en place des mesures structurelles garantissant un niveau d’eau constant. Le service régional de gestion des espaces verts prévoit aussi de pêcher les poissons de l’étang principalement touché par les problèmes sanitaires.

Boues drainées

Les animaux morts ou malades sont évacués chaque jour désormais. Facebook / Anderlecht dépotoir à ciel ouvert Concernant le parc Astrid par ailleurs, la commune rappelle que les travaux en cours ont permis d’y abaisser le niveau de l’eau avec comme objectif d’en drainer la boue. Après le transfert des poissons, «l’étang a été vidé afin que la vase puisse sécher avant d’être enlevée au mois de septembre». Préalablement, les vétérinaires communaux et la Ligue Royale pour la Protection des Oiseaux ont évacué canards et tortues vers un autre étang.

Enfin, Anderlecht insiste auprès des usagers des parcs: «comme les maladies se propagent par l’intermédiaire de la nourriture infectée par les toxines, il est demandé aux promeneurs de ne jeter ni graines ni pain ni autres restes de nourriture dans les étangs ou sur les berges» Et la commune de promettre que ses services «veillent à évacuer quotidiennement tant les cadavres que les animaux présentant des signes d’affaiblissement».

Dans le même temps, les riverains réunis sur Facebook invitent à signer une pétition qui demande notamment un meilleur entretien des espaces verts du territoire anderlechtois.