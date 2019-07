Le Néerlandais Milan Massop (Waasland-Beveren) arrive à Silkeborg

Après une saison seulement, le Néerlandais Milan Massop quitte Waasland-Beveren. L’arrière gauche, libre de tout contrat, s’est lié mardi au club danois de Silkeborg, a confirmé mardi le club danois.

Massop était arrivé l’été dernier au Freethiel en provenance du club néerlandais de l’Excelsior (D1). Il avait signé un contrat jusqu’en juin 2021.

Le Néerlandais s’est immédiatement avéré être une valeur sûre et est même devenu le capitaine de l’équipe. En play-offs II, Massop n’est plus apparu dans l’équipe. Le club waeslandien l’a laissé libre de partir malgré 28 matchs (1 but) disputés.

Massop s’est lié avec Silkeborg jusqu’en juin 2022..