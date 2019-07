(Vers) L’Avenir et Andenne, cent ans d’information (4)

Andenne se métamorphose. Ces vingt-cinq dernières années, (Vers) l’Avenir a suivi la reconversion de la vieille cité.

Les années 1970 et 1980 étaient celles du déclin, avec la fermeture de nombreuses usines et l’apparition de chancres industriels. Les décennies suivantes sont davantage celles du renouveau.

Politiquement, Claude Eerdekens maintient son hégémonie, entamant même en 2018 un neuvième mandat (le dernier), douze ans après avoir ouvert sa majorité au MR. Les relations avec l’opposition restent tendues, celle-ci reprochant au bourgmestre son manque d’ouverture.

Présentation du nouveau quartier «Les Tilleuls». Vers l’Avenir, 15 octobre 2013.

Mais le visage de la ville change peu à peu. Le site Intermills laisse la place à un centre commercial actif. Les infrastructures sportives et culturelles bénéficient d’importants investissements. Des immeubles d’appartements ont poussé partout. À Petit-Waret, un parc d’activité se développe. Andenne a gagné 3 500 emplois en 25 ans, se flatte Eerdekens.

La circulation et le stationnement restent toutefois un sujet de polémiques.

Le pari urbanistique le plus risqué est localisé en plein cœur de ville, avec son phare, cette promenade des Ours, au décollage difficile, ses surfaces commerciales et de logements libres.

Série noire, de Namêche à Seilles Deux morts, trente blessés à Sclaigneaux. -Vers l’Avenir, 29 décembre 1997. -27 décembre 1997. Une voiture franchit le passage à niveau, à Sclaigneaux, au moment où arrive l’IC Liège-Mouscron. Les deux automobilistes sont tués sur le coup. Déstabilisée, la rame se soulève, se disloque. La voiture de tête effectue plusieurs tonneaux et va s’encastrer dans la façade d’une maison. Il y a une trentaine de blessés, les dégâts sont considérables. Vers l’Avenir consacre trois pages au drame. Le lendemain, le prince Philippe vient visiter les lieux. Cet accident n’est hélas pas le seul que le tronçon andennais de la ligne Namur-Liège ait eu à déplorer ces cinquante dernières années. Rappel de quelques autres, retrouvés dans la rubrique des faits divers du journal. – 10 octobre 1969. Aveuglé par le brouillard, à la sortie du tunnel de Sclaigneaux, à Seilles, l’express Hambourg Paris tamponne un train de marchandises qui le précède. À la suite du choc, la locomotive diesel du train international déraille, traverse la chaussée et s’encastre dans la façade d’une maison. La loco et la première voiture prennent feu. Les deux conducteurs de la locomotive sont tués et trois voyageurs périssent carbonisés. Selon Vers l’Avenir, l’international avait une dizaine de minutes de retard, et son conducteur avait brûlé un signal d’arrêt, qu’il n’avait pas vu à cause du brouillard. – 30 novembre 1987. À Namèche, dans un épais brouillard encore, un omnibus percute par l’arrière un train de marchandises à l’arrêt. Le conducteur et le chef-garde sont tués.

L’heure de gloire du basket andennais Rencontre internationale Belgique - Hollande à Andenne. -Philippe Berger Vers l’Avenir, 14 février 1985. Un club de foot, le CS Andennais, une société d’escrime et de gymnastique: il faut remonter à 1923 pour trouver trace du sport à Andenne. Mais c’est au lendemain de la Guerre qu’une multitude de clubs vont apparaître et seront évoqués chaque semaine dans Vers l’Avenir. Le football est le premier à connaître de grands succès. Il rejoint la Division 1 nationale (l’équivalent de la D2) en 41-42 puis s’y maintient quelques années. Avant de péricliter. Puis d’être à deux doigts de la D2 nationale en 76. Mais la période de gloire du sport à Andenne reste bien entendu le basket-ball. Fondé en 1949 et longtemps installé place des Tilleuls, le BC Andenne connaît une première accession en D1 nationale en 1978 sous la houlette du président Jules Léonard. Incapable de tenir seul le coup financièrement, le club s’allie dans les années 80 avec le Standard Boule d’Or et ensuite avec Mariembourg. À la clé, plusieurs participations aux play-off de D1, deux finales de coupe de Belgique perdues, des matches de coupe Korac. Et de véritables stars locales puisque Bernard Tirtiaux et Pierre Cornia comptabilisent à eux deux plus de 30 ans en D1. «Je me souviens d’un Belgique-Pays-Bas au complexe sportif. Ils étaient tous les deux dans le cinq de base avec Sam Staggers (Américain devenu Andennais d’adoption). Et moi, j’avais la chance de commenter ce match pour la télé», raconte Roger «goal goal goal goal» Laboureur…