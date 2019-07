Idrissa Gueye (Everton) s’engage pour 4 ans avec le PSG

Le milieu de terrain défensif sénégalais d’Everton Idrissa Gueye s’est engagé pour 4 saisons avec le Paris Saint-Germain, a annoncé mardi le champion de France qui renforce ainsi un secteur de jeu où il a souffert la saison dernière.

Agé de 29 ans, le finaliste de la dernière Coupe d’Afrique des nations est la sixième recrue estivale entrantes du PSG après Mitchel Bakker, Marcin Bulka, Abdou Diallo, Ander Herrera et Pablo Sarabia.

Le montant de son transfert, estimé à plus de 30 millions d’euros selon la presse, n’a pas été communiqué.

Le PSG avait déjà essayé de recruter Gueye durant le dernier mercato hivernal mais la transaction avait échoué sur le montant du transfert.

Gueye est arrivé en France en juillet 2008 à Lille où il a rejoint l’équipe première deux ans plus tard. En juillet, il était transféré à Aston Villa et douze mois plus tard à Everton.