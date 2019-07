Satisfaction à l’Union belge dans l’usage du VAR lors de la 1re journée

Le «Professional Referee Department» (département de l’arbitrage professionnel) de l’Union belge de football (URBSFA) s’est montré satisfait des performances des arbitres et de l’assistance vidéo (VAR) lors de la première journée de la Jupiler Pro League 2019-2020 jouée le week-end dernier.

Cinq phases ont été correctement évaluées, selon un communiqué de presse.

Lors de la première journée du championnat, l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), qui entame sa deuxième saison complète, est intervenue à trois reprises pour des «interventions on field». Il s’agit de phases au cours desquelles des penalties ou des cartons rouges doivent être accordés ou non.

A Waasland-Beveren/Club Brugge (1-3), l’arbitre Lothar D’hondt a indiqué le point de penalty à la suite de deux fautes de main. A Zulte Waregem/FC Malines (0-2), l’arbitre Jonathan Lardot a été appelé à consulter l’écran, après une faute de Kaya sur Walsh dans la surface de réparation. Essevee a obtenu avec raison un pénalty, selon les responsables de l’arbitrage. Plus tôt dans ce match, le but d’Engvall a été approuvé par le VAR, ce qui a dissipé tout doute sur un éventuel hors-jeu.

Enfin, il y a eu aussi le deuxième but de Vlap, annulé, à Anderlecht/KV Ostende (1-2) par Bram Van den Driessche. Le «Referee Department» rappelle que dans cette situation, les arbitres ne doivent pas être appelés à consulter l’écran. «Ces phases de hors-jeu sont factuelles, de sorte que l’arbitre n’a pas besoin de venir à l’écran. Dans ces situations, aucune interprétation n’est possible et le VAR peut communiquer la décision à l’arbitre sur le terrain.».