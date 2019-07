VIDÉO | Un radar flashe en rafale les véhicules du Tour de France

Lors du passage du Tour de France à Paris ce dimanche, un radar n’a pas été neutralisé et il s’en est donné à cœur joie.

Habituellement, tous les feux tricolores et les radars sont neutralisés lors du passage du Tour de France. Tous, sauf un irréductible radar qui n’a pas chômé lors de la dernière étape de la Grande Boucle, ce dimanche à Paris.

Hilare, un spectateur présent en bord de route a filmé la scène. On peut y voir de nombreux véhicules d’équipes comme Deceuninck Quick-Step, Lotto-Soudal ou encore Wanty-Groupe Gobert se faire flasher à tour de rôle. Même des véhicules médicaux se font avoir.

Here comes the money @DansLaMusette #TDF2019 pic.twitter.com/PLzQliwxx8