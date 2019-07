Bernie Sanders et Cardi B, l’improbable duo des présidentielles américaines

Ce duo-là, on ne l’avait pas vu venir. Le démocrate Bernie Sanders (77 ans) et la rappeuse Cardi B (26 ans) s’associent en vue de la campagne présidentielle américaine.

Le candidat à l’investiture démocrate Bernie Sanders et la chanteuse de rap américaine Cardi B ont uni leurs efforts lundi pour inciter les jeunes électeurs à participer au scrutin présidentiel de 2020.

L’étonnant duo s’est donné rendez-vous dans un institut de beauté de Detroit, dans le nord des États-Unis, pour le tournage d’un spot à destination des jeunes votants, un lieu raccord pour Cardi B connue à la fois pour ses chansons et ses manucures perfectionnées.

«Nous travaillons sur la manière de mobiliser davantage les jeunes sur la question politique», a expliqué M. Sanders à CNN juste avant le début du tournage. «Ils sont nombreux à voter, mais pas encore assez.»

L’artiste originaire du Bronx a ensuite publié sur Instagram une photo d’elle en grande discussion avec le sénateur indépendant du Vermont et «socialiste» autoproclamé, le remerciant d’avoir partagé avec elle ses projets pour «changer le pays».

Ce n’est pas la première fois que la rappeuse partage ses opinions politiques en faveur du candidat démocrate. Le 16 juillet, elle avait publié à son propos sur son compte Twitter: «Cet homme se bat pour l’égalité des droits, les droits humains, depuis si longtemps.»

En début d’année, la rappeuse s’en était prise à Donald Trump, à qui elle reprochait d’avoir forcé des milliers de fonctionnaires à reprendre le travail sans salaire pour limiter les effets du «shutdown», le blocage de certains services de l’État.

