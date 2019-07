Mike Teunissen a remporté lundi le critérium d’après-Tour de Boxmeer, aux Pays-Bas. Le coureur néerlandais de Jumbo-Visma, vainqueur de la première étape du Tour et porteur du maillot jaune pendant deux jours, s’est imposé après 80 kilomètres de course devant Wout Poels et Steven Kruijswijk, troisième à Paris.

Chez les dames, la victoire est revenue à Marianne Vos. La gagnante de «La Course» a précédé Annemiek van Vleuten et Anna van der Breggen.