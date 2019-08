Coincée six jours dans sa voiture; un scout aux soins intensifs; le pont des trous démonté; le golf saccagé… Dix histoires marquantes dans vos régions

Corine, coincée six jours dans sa voiture, et finalement miraculée; la bagarre dégénère dans un camp scout; le golf ravagé par des sangliers… Voici une sélection d’au moins dix histoires marquantes dans vos régions ces derniers jours.

Sans eux, Corine n’aurait pas été une miraculée

Six jours coincée dans sa voiture sans pouvoir bouger. Corine Bastide, la Wanzoise qui avait disparu mercredi dernier a été retrouvée lundi soir. Elle aurait pu encore rester là longtemps sans un heureux hasard de circonstances et sans la perspicacité de la famille Lechantre.

Lundi soir, ce sont eux qui ont fait l’incroyable découverte alors qu’ils étaient justement à la recherche de Corine. «Je suis un ami d’Hadrien, le fils de Corine, que je connais par le club d’athlétisme de Huy, explique Maric. Depuis qu’elle avait disparu, je participais aux recherches.» Lundi en fin d’après-midi avec ses parents, Laurence Lardinois et Olivier Lechantre, ils affichaient encore des avis de disparition à Saint-Georges. C’est en revenant chez eux, qu’ils ont fait la découverte.

+ Sous mes pas, les branches ont craqué. Corine a entendu le bruit. Elle a tout de suite commencé à crier à l’aide. »

+ Comment Corine a survécu

VIDEO| Les Tournaisiens disent au revoir à leur pont des Trous

Ce vendredi matin, les travaux du pont des Trous ont débuté vers 6h. Après la phase préparatoire, les travaux de démontage ont débuté à 9h. Les pieux de stabilisation de la barge descendent jusqu’au fond du fleuve, soit 5 mètres sous le niveau de l’eau. Ils pèsent 6 tonnes chacun et nécessitent la présence d’une grue de 130 tonnes pour être mobilisés au besoin… Des sismographes ont été placés dans les tours afin de s’assurer qu’elles ne sont pas impactées par les travaux.

Sur place, les policiers étaient en nombre. En effet, des rumeurs d’appel à la mobilisation ont été signalées sur Facebook. Une source policière nous dévoilait même que des personnes préparaient un radeau afin de protester contre la déconstruction. Sur place une cinquantaine, voire une centaine de badauds, étaient présents.

Les travaux doivent durer jusqu’à lundi soir en principe, selon Christophe Vanmuysen, inspecteur général du département Expertises Hydraulique et Environnement du SPW, chargé du chantier d’élargissement de l’Escaut.

Selon les prévisions, ce sont plus de 3500 tonnes de pierres et de bétons qui seront évacués en direction de Vaulx où les pierres seront triées et nettoyées. Elles prendront ensuite la direction de la carrière de Gore à Andenne où elles seront stockées avant la reconstruction du pont en 2020.

+ VIDEO| Pont des Trous : une démolition sous les yeux émus des Tournaisiens

Un enfant de 8 ans décède après l’effondrement d’un balcon, un autre enfant dans un état critique

Un enfant de 8 ans est décédé, ce mardi soir, après avoir chuté d’un petit balcon situé au deuxième étage d’un immeuble à Bressoux (Liège). Un autre garçon du même âge est toujours dans un état critique, a confirmé ce mercredi le parquet de Liège. À ce stade, l’expert confirme la thèse de l’accident.

Les deux enfants ont chuté après que le garde-corps en fer forgé du balcon s’est descellé de la pierre de taille. Ce mercredi matin, le parquet retenait encore l’homicide involontaire à l’encontre du propriétaire du bien que la famille occupait depuis 2 mois. Toutefois, une fois descendu sur les lieux, l’expert accompagné de la police scientifique a conclu, à ce stade de l’enquête, à un accident, déchargeant le propriétaire de toutes suites judiciaires.

Ce dernier avait déclaré, durant son audition, avoir acheté l’immeuble il y a 8 ans. Il a expliqué l’avoir rénové à l’intérieur, mais sans toucher aux balcons. La barrière semblait dans un bon état, mais il apparaît que les ancrages sont rouillés.

Pour rappel, mardi soir, la locataire, une maman de deux enfants (un garçon de 8 ans et une fille plus âgée), accueillait un ami de son fils. Les deux garçons jouaient depuis un quart d’heure environ à faire des allers-retours entre le salon et le balcon, notamment avec une trottinette, lorsque, vers 21h15, le garde-corps a lâché pour tomber quelques mètres plus bas. L’ami est décédé vers 23h, peu après son admission à l’hôpital.

Drame à Angleur: un ado tombe dans l’Ourthe

Le corps de l’adolescent tombé accidentellement mercredi après-midi dans l’Ourthe à Angleur, en province de Liège, a été retrouvé, a confirmé le lendemain le parquet de Liège.

«Le corps du garçon a été retrouvé vers 12h30 à une centaine de mètres du lieu de l’accident. L’eau est un élément compliqué: le corps n’était peut-être pas à cet endroit mercredi quand les pompiers l’ont cherché», a indiqué David Rimaux, commissaire à la cellule des personnes disparues.

Les pompiers avaient été appelés mercredi après-midi à Angleur à la suite de sa chute alors qu’il jouait avec des amis.

Les pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux et ont longuement cherché le jeune garçon. À 20h30, il n’avait toujours pas été retrouvé. Les recherches ont repris le lendemain matin avec un sonar.

Le jeune d’une quinzaine d’années a glissé et est tombé dans l’eau.

Des sangliers saccagent le golf du Haras

Le parcours du golf du Haras n’a jamais autant ressemblé à un champ de bataille que le week-end dernier. En plus de la météo pluvieuse, l’état du green a forcé les exploitants à garder portes closes dimanche.

C’est Guy Lucas, vice-président du golf, qui a découvert dimanche matin l’état du parcours, situé entre Pepinster et Verviers. «Tout était retourné», précise-t-il. La faute aux sangliers d’après lui.

+ « Le golf est entouré par deux terrains de chasse »

Porté disparu depuis l’incendie à Rochefort, l’habitant s’est rendu à la police

Dans la nuit du 17 au 18 juillet, le feu s’était déclaré dans une maison, rue d’Alost à Rochefort. Son occupant, Michel Dor, la cinquantaine, avait disparu.

Le secret a été bien gardé. L’incendiaire de la maison, qui devait faire l’objet de la succession de sa maman, décédée quelques mois plus tôt, s’est livré à la police mardi et est passé aux aveux. Il devait être présenté mercredi au juge d’instruction.

+ L’énigme était toujours totale jusqu’à mardi, bien que…

Enceinte, elle décède d’un malaise au volant

L’avenue de la Faculté à Gembloux a été le théâtre d’un accident aux circonstances particulièrement dramatiques, dimanche.

Au volant de sa voiture, Madison Glotz, 24 ans, circulait au volant d’une Mercedes en direction des feux de l’avenue de la Faculté.

Soudain, à hauteur du bâtiment de la CBC, la conductrice, qui était accompagnée par son compagnon, a été prise d’un malaise cardiaque et a commencé à convulser.

La voiture a alors dévié de sa trajectoire et a terminé sa course, à allure modérée, contre un poteau. Le choc ne fut pas violent, les airbags ne se sont pas déclenchés.

Immédiatement, des témoins se sont portés au secours du couple. Le compagnon, Frédéric Laurent, qui avait sans doute tenté de redresser le volant, souffrait d’un bras cassé.

Les secours ont été avisés et le SMUR de Namur est rapidement intervenu.

+ La victime avait cessé de respirer quand les secours l’ont prise en charge

Waterloo: le CPAS et un huissier ont bien procédé à l’expulsion de Rachid, Imrana et Rida

«J’ai envie de m’exprimer, mais je ne trouve pas les mots, s’est exprimé Rashid, le père de famille. Ils nous ont sortis de chez nous en me disant que c’était nécessaire. Si je n’obéissais pas, ils l’auraient fait de force. Pourtant je ne suis pas un mauvais citoyen, je ne suis qu’un papa et un mari qui prend soin de sa famille. Ici, j’ai eu l’impression d’être pris pour un criminel. Qu’est-ce que je vais dire à ma fille?»

Malgré la mobilisation – non violente – d’une cinquantaine d’amis et sympathisants, notamment des institutrices des Sacrés-Cœurs et des animateurs de l’Espace Convivialité/Épicerie Sociale de Waterloo, le CPAS et un huissier ont bien procédé à l’expulsion de Rachid, Imrana et Rida, leur fille de 8 ans, qui n’était heureusement pas présente ce mercredi matin. La mère de famille, très malade, a même dû être évacuée en chaise roulante.

+ «On veut retrouver Rida à la rentrée »

Décès tragique d’un jeune de 17 ans

Le corps sans vie d’un jeune homme âgé de 17 ans a été découvert samedi dernier par les policiers à proximité de la gare de Libramont.

Ce sont les parents de la victime qui ont alerté les services de police vers 1h du matin, constatant que leur fils n’était pas rentré, après avoir passé la soirée à la fête foraine de Libramont.

La sœur aînée de la victime avait également lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux.

+ Le jeune homme serait décédé de manière accidentelle

La N25 réservée aux automobiles et interdite aux tracteurs dès le 1er janvier 2020

Le ministre wallon de la sécurité routière Carlo Di Antonio a confirmé ce jeudi, dans un communiqué, avoir décidé de rétablir le statut «route pour automobiles» de l’ensemble de la nationale 25.

Les véhicules lents, dont les convois agricoles, ne pourront donc plus l’emprunter. Pour permettre aux agriculteurs de terminer la saison betteravière, cette mesure entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020. La N25 pourra toujours être empruntée par des convois exceptionnels moyennant une autorisation spécifique. Des mesures d’accompagnements sont également prévues, précise le ministre.

Ces mesures d’accompagnement sont le renforcement et la réhabilitation de la N237 à Court-Saint-Étienne, et le réaménagement partiel du stationnement à la rue de Ways, à Genappe. Par ailleurs, un radar tronçon sera installé sur la N25 à hauteur de Bousval afin de sécuriser le tronçon de la nationale situé entre Court-Saint-Étienne et Ways. Ce dispositif sera également mis en service à partir du 1er janvier 2020.

+ Une route accidentogène

Un scout aux soins intensifs après une bagarre

Une bagarre a éclaté vers 5 h du matin mercredi dans un camp scout installé dans la commune de Durbuy.

Un scout a été blessé au ventre, à coups de couteau ou de tesson de bouteille, précise le parquet. Hospitalisé à Marche-en-Famenne, il était toujours aux soins intensifs ce mercredi soir mais son pronostic vital n’était pas engagé.

Un médecin légiste a été désigné afin de constater les lésions.

Sur base du rapport médical, le parquet devait décider ou non de mettre l’affaire à l’instruction.

L’agresseur, âgé de 18 ans, a été privé de liberté.

Un autre scout a été blessé dans la bagarre. Plus légèrement atteint, il a pu quitter l’hôpital.

Isabelle a dû racheter au magasin son vélo volé quelques jours plus tôt

Un Minerva noir muni d’un changement de vitesses Shimano. Des marques vert fluo sur le cadre et des bonnes suspensions à l’avant. Pas de porte-bagages, un garde-boue arrière mais pas à l’avant. C’est une partie du message diffusé sur sa page Facebook par Isabelle Dechamps au lendemain du vol de son vélo, le jeudi 18 juillet. «J’ai été étonnée du nombre de réactions. J’ai pu me rendre compte que tous ces vols de vélos, à Tournai, c’est un vrai fléau. Quand j’ai déposé plainte au commissariat de police, en milieu de journée, deux personnes avaient fait de même avant moi. Une copine s’est fait voler deux vélos en un an. Mon fils, c’était en début d’année, alors que son vélo était bien attaché devant le Brico. Même à la gare, où plein de gens passent, des vélos disparaissent en plein jour. Le phénomène est tellement important que des gens utilisent un vieux vélo pour aller en ville, et ils gardent leur beau vélo pour les promenades».

Isabelle Dechamps est partie en vacances en pensant ne plus jamais revoir son deux-roues. C’est en France qu’elle a reçu le coup de fil d’un policier: son vélo avait été retrouvé dans un magasin de seconde main situé en centre-ville: le City Cash du piétonnier.

Elle n’a cependant pas eu d’autre choix que de racheter son vélo.

+ «Quand j’ai reçu leur coup de fil, j’ai été épatée

La tondeuse robot est née à Wavre, chez Belrobotics

Vous êtes de plus en plus nombreux à posséder un robot tondeuse. De plus en plus de marques d’outillage de jardin en fabriquent aujourd’hui car le brevet générique déposé par André Colens est tombé dans le domaine public en 2015.

Ingénieur et Rixensartois, André Colens est en effet l’inventeur du principe du robot tondeuse mais aussi celui des aspirateurs robots. En 2002, il crée Belrobotics, avec un autre Rixensartois, Michel Coenraets, et l’appui d’actionnaires privés.

Belrobotics est désormais leader mondial des tondeuses robots pour les grandes surfaces. Et l’avenir s’annonce prometteur.

+ Schalke 04 l’a adoptée pour entretenir ses terrains de foot