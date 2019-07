Formation du gouvernement fédéral: la mission des informateurs prolongée jusqu’au 9 septembre

Ce lundi, les deux informateurs royaux Didier Reynders et Johan Vande Lanotte ont rendu un cinquième rapport au roi. Leur mission a été prolongée jusqu’au 9 septembre.

Les informateurs Didier Reynders et Johan Vande Lanotte ont été prolongés dans leur fonction jusqu’au 9 septembre prochain, a communiqué lundi le Palais royal à l’issue d’un nouvel entretien entre le chef de l’État et les deux chargés de mission. Ceux-ci ont été priés lundi de faire un nouveau rapport au Roi sur les discussions en cours en vue de former un gouvernement fédéral le 17 août. Un autre rapport est attendu pour le 9 septembre.

Didier Reynders et Johan Vande Lanotte ont réuni dimanche, pour la première fois en deux mois, sept partis politiques susceptibles de discuter en vue de la formation d’un gouvernement fédéral. Cette table ronde a réuni pour la première fois depuis longtemps les deux principaux partis du pays, la N-VA et le PS, aux programmes très antagonistes.