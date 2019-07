Un homme tire sur sa femme à Forest: l’enquête est clôturée

Un homme a tiré sur son épouse ce 26 juillet vendredi à Forest. Il a ensuite retourné l’arme contre lui et est décédé. Le parquet de Bruxelles a dès lors déclaré que l’enquête est clôturée.

Un homme a tiré sur son épouse vendredi à Forest avant de retourner l’arme contre lui. Il est décédé samedi tandis que son épouse est toujours à l’hôpital. Étant donné le décès du suspect, le parquet de Bruxelles a déclaré lundi que l’enquête était clôturée.

Un homme âgé de 66 ans a tiré sur sa femme à leur domicile situé rue André Baillon à Forest, vendredi vers 13h00. Il est apparu qu’il a tiré à deux reprises sur son épouse, âgée de 58 ans, dans le thorax et dans la nuque. Celle-ci a ensuite été hospitalisée. Samedi matin, son état était toujours stable et ses jours n’étaient plus en danger.

L’homme s’était ensuite tiré une balle dans la tête et est décédé à l’hôpital des suites de ses blessures samedi.

Une enquête pour tentative de meurtre avait été ouverte mais elle est désormais clôturée compte tenu du décès de l’unique suspect.