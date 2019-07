VIDÉO | Comment réagir face à une fillette abusée par son père?

La chaîne YouTube belge «Would You React?» s’est attaqué à la problématique de l’inceste. Son but: analyser la réaction des passants face à une conversation malsaine entre un père abuseur et sa petite fille.

Un papa s’installe en terrasse avec sa jeune fille. Il lui tient des propos choquants tout en la touchant. La fillette est mal à l’aise et semble se terrer dans le mutisme. Profitant du fait que son père est parti aux toilettes, elle éclate en sanglots et appelle à l’aide: «Mon papa me touche et je n’aime pas ça.»

Heureusement, cette scène n’est qu’une fiction jouée par deux acteurs. Il s’agit de la nouvelle expérience sociale du collectif belge «Would You React?». Après l’allaitement en public, la maltraitance infantile ou encore la générosité envers les SDF, Jonathan Lambinet et ses acolytes se sont donc penchés sur la question de la pédophilie intrafamiliale.

Face à cette situation délicate d’inceste, les réactions des passants sont diverses. Certains des sujets observés dans la caméra cachée ne réagissent pas tout de suite. Soit ils attendent que la conversation aille vraiment loin pour interpeller le papa, soit ils attendent le départ aux toilettes de celui-ci pour mettre la fillette en sécurité. D’autres, encore, appellent discrètement la police tout en prenant en filature le père.

Pour le thérapeute familial Jean-Claude Maes, l’important est d’agir, ce qu’ont fait, chacun à leur manière, tous les groupes de passants analysés. «Quand on est confronté à l’inceste, on a du mal à y croire et on ne sait pas quoi faire. Toutefois, celui qui ne dénonce pas le crime est complice du crime. Cette petite fille aime son papa en même temps mais n’aime pas ce qu’il lui fait. L’enfant se trouve face à un dilemme quasiment insoluble. Par contre, si vous aidez l’enfant à dépasser son dilemme, vous aurez une action préventive extraordinaire.»

Et vous, comment réagiriez-vous?