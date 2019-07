VIDÉO | Un homme armé d’un couteau se fait taser dans un commissariat de New York

Ce dimanche, un homme a fait irruption dans un commissariat avec un couteau avant d’être maîtrisé par les policiers à coups de Taser.

Rentré dans un commissariat de Brooklyn (New York) avec un grand couteau en main, un jeune homme a demandé aux policiers de le tuer avant d’être neutralisé par ceux-ci. Les images filmées par les caméras de sécurité, et relayées par le chef du département de la police de New York Terence Monahan, sont impressionnantes.

Cops face split second, life & death decisions every day. When an emotionally disturbed man holding a long knife walked into the @NYPD75Pct — and asked to be shot — these cops reacted quickly. Though prepared for the worst, they delivered a safe outcome for everyone. Well done! pic.twitter.com/XgzwLih1UO