VIDÉOS | Attirées par les lumières, les sauterelles envahissent Las Vegas

Depuis la semaine dernière, des essaims de sauterelles déferlent sur Las Vegas, effrayant certains résidents de cette ville du Nevada, aux États-Unis.

Comme si l’une des sept plaies d’Égypte s’était abattue sur la «ville du péché», une nuée de sauterelles a envahi les rues de Las Vegas la semaine dernière. Cette déferlante d’insectes ailés a interpellé les habitants qui ont partagé de nombreuses vidéos du phénomène sur les réseaux sociaux.

these grasshoppers are out of control 😭 pic.twitter.com/S6wwWMVjUG — the people’s champ. (@sammywy) July 26, 2019

my dad sent me this video this morning I am so!!! ——— grasshopper locust Vegas invasion, idk what it is but I’m staying in LOL pic.twitter.com/H6HDZwHcHl — BABY G † (@GerilynRufin) July 26, 2019

DID YOU KNOW: Grasshoppers are attracted to ultraviolet light, and will swarm around UV lighting. Have you seen any swarms in your neighborhood? Share your photos and videos with us! Read more: https://t.co/LVemnjJuZK

📸: Olivia Marin/Facebook pic.twitter.com/cZxOrs1w60 — FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) July 26, 2019

Pour les scientifiques, cette invasion de sauterelles n’est pas inédite et s’explique par les conditions pluvieuses de ces derniers mois qui ont permis à ces insectes de se reproduire. Actuellement en pleine migration, ceux-ci ont été attirés par les lumières ultraviolettes, omniprésentes aux abords des casinos dans la capitale mondiale des jeux de hasard.

Bien qu’il soit conseillé de faire attention sur la route à cause du manque de visibilité, un entomologiste du Nevada a tenu à rassurer les habitants sur le caractère inoffensif de ces insectes en précisant que les sauterelles «ne mordaient pas, n’étaient pas porteuses de maladies et n’allaient pas ravager leurs pelouses.»

En ce qui concerne les phobiques maladifs des insectes, ceux-ci devront encore patienter avant de se rendre à Las Vegas puisque ces sauterelles devraient encore y rester durant une à deux semaines.