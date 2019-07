Ivan Santini quitte Anderlecht pour le club chinois de Jiangsu Suning

Ivan Santini quitte le RSC Anderlecht. L’attaquant croate, âgé de 30 ans, rejoint le club de Super League chinoise de Jiangsu Suning, a annoncé celui-ci lundi. Le montant du transfert s’élèverait à 5 millions d’euros.

Arrivé l’été dernier au Parc Astrid en provenance de Caen, Santini a marqué 16 buts en 34 rencontres de championnat la saison dernière.

Il était arrivé en Belgique en 2013 à Courtrai et s’était d’emblée montré un excellent finisseur (15 buts en 36 rencontres de Jupiler Pro League). Santini a rejoint en juillet 2015 le Standard où il a montré ses limites. Un an plus tard il rejoignait Caen (26 buts en 66 rencontres en Ligue 1) avant de revenir à Anderlecht. Le solide croate n’entrait plus dans les plans du nouveau manager des Mauves Vincent Kompany.

Jiangsu Suning, entraîné par le Roumain Cosmin Olaroiu, occupe la 5e place du championnat de Chine après 20 journées. L’attaquant italien Eder, les défenseurs brésilien Miranda et italo-uruguyen Gabriel Paletta et le médian brésilien Alex Texeira sont les autres vedettes étrangères du club.

Avant l’arrivée de Santini, c’est le nom de Gareth Bale, le Gallois du w, qui était cité pour venir renforcer le club chinois..