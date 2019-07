Quelque 3.500 personnes ont assisté à la 19e édition du Dinant Jazz

Environ 3.500 spectateurs ont assisté aux nombreux concerts proposés de vendredi à dimanche lors de la 19e édition du Dinant Jazz à l'abbaye Notre-Dame de Leffe, a indiqué l'organisation.

"Le pianiste jamaicain et parrain de cette édition Monty Alexander a livré trois représentations de grande classe durant ces trois jours", s'est réjoui Jean-Claude Laloux, co-organisateur. "Je retiendrai particulièrement la messe gospel de dimanche matin. Voir 1.000 personnes en communion avec des musiciens de ce calibre, c'est quelque chose", a-t-il ajouté. "Avec 3.500 spectateurs, nous faisons aussi mieux que les 3.000 de l'an dernier et je suis heureux de voir encore plus de monde enthousiasmé par le jazz, malgré une météo pour le moins compliquée." A l'affiche, on trouvait également le saxophoniste américain Kenny Garrett, la batteur français Manu Katché ou encore son compatriote trompettiste Alex Tassel. Le festival prévoyait aussi un concours de jeunes talents remporté par le quartet de Noémie Decroix. L'organisation promet déjà de belles surprises pour le 20e édition du Dinant Jazz en 2020. "Je ne veux pas encore en dire plus, mais beaucoup de choses sont en préparation", a annoncé Jean-Claude Laloux.