Donald Trump annonce le remplacement du directeur des renseignements américains

(Belga) Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche la démission de son chef du renseignement, Dan Coats, dans les jours prochains, via un message posté sur Twitter.

"Dan Coats quittera ses fonctions le 15 aout. Je le remercie pour ses grands services au pays", a indiqué Donald Trump dans une série de tweets. Le directeur du renseignement sera remplacé par l'élu au congrés pour le Texas, John Ratcliff, qui sera nommé prochainement, a indiqué dans la foulée le président américain. Dan Coats a présidé le sommet du renseignements américain deux ans durant, un mandat au cours duquel il a plusieurs fois été en désaccord avec Donald Trump, souligne Associated Press. Il a notamment témoigné avoir été pressé par M. Trump de nier publiquement tout lien entre la Russie et la campagne présidentielle. En début d'année, le président avait en outre désavoué ses propres services de renseignement les accusant d'avoir "tort" sur l'Iran. Il avait été contredit au Sénat par Dan Coats et Gina Haspel, directrice de la CIA, sur plusieurs axes majeurs de sa politique étrangère. (Belga)