Le débrief sportif du week-end: Bernal remporte le Tour, débuts manqués pour Kompany, Hazard prend une claque

Egan Bernal remporte le Tour de France à 22 ans, Anderlecht s’incline contre Ostende pour le retour de Kompany, le Real de Hazard et Courtois écrasé par l’Atletico en amical: voici quelques événements qui ont fait l’actu sportive du week-end.

Cyclisme

Bernal remporte le Tour, le sprint final pour Ewan

Après une victoire de Nibali au sommet de Val Thorens samedi, c’est Caleb Ewan qui s’est imposé dimanche lors du sprint massif sur les Champs Elysées. Au général, c’est le Colombien Egan Bernal qui remporte son premier Tour, à tout juste 22 ans. Le coureur du Team INEOS remporte également le maillot blanc tandis que Sagan a décroché le maillot vert, Bardet celui à pois et Alaphilippe, le titre de supercombatif. (+ plus d’infos ici)

Les Belges à la fête au Tour de Wallonie

La Grande Boucle n’était pas la seule course cycliste au programme puisque le Tour de Wallonie a débuté ce samedi. Le Belge Timothy Dupont a remporté la première étape au sprint à Dottignies et son compatriote Loïc Vliegen s’est imposé dimanche à Beyne Heusay en enfilant également le maillot de leader. (+ plus d’infos ici)

3e succès pro pour Evenepoel

Remco Evenepoel était également à l’oeuvre ce week-end lors de l’Adriatica Ionica Race, en Italie. Le jeune prodige belge y a remporté son 3e succès chez les professionnels avant de terminer 9e du général, tandis que sa formation Deceuninck Quick-Step a réalisé une véritable razzia. (+ plus d’infos ici)

Football belge

Genk, Bruges et le Standard ouvrent leur saison par une victoire

En ouverture de championnat, Genk a renversé Courtrai vendredi soir grâce à des buts de ses nouvelles recrues (2-1). C’est Courtrai qui a ouvert la marque mais les champions de Belgique sortants ont bien réagi. (+ plus d’infos ici)

Samedi, deux autres cadors du championnat sont entrés en scène: le Standard et Bruges. Même s’ils ont manqué un penalty lors de la première mi-temps, les Rouches, en remportant leur premier match de la saison en D1A, ont assuré l’essentiel sur le terrain du Cercle de Bruges (0-2). (+ plus d’infos ici)

En déplacement à Waasland-Beveren, le Club de Bruges a été mené mais les hommes de Philippe Clement se sont finalement imposés grâce à Okereke et Vanaken. (+ plus d’infos ici)

Débuts manqués pour Kompany, Charleroi arrache un point

Accueilli comme un roi pour son retour à Anderlecht avec de superbes tifos, «Vince The Prince» n’a pu remercier ses supporters avec une victoire dimanche après-midi. Alors qu’ils menaient au score, les Mauves se sont fait surprendre à domicile par des Côtiers courageux et opportunistes (1-2). (+ plus d’infos ici)

Premier gros duel de la saison entre deux prétendants au top 6, Charleroi - Gand s’est soldé sur un partage. Alors que les Buffalos se dirigeaient vers une victoire, les Zèbres ont arraché un point inespéré grâce à un but de Massimo Bruno en toute fin de match (1-1). (+ plus d’infos ici)

De leur côté, Mouscron et Eupen ont connu des fortunes diverses. L’Excel s’est imposé face à Saint-Trond tandis que les Pandas ont été balayés par l’Antwerp (1-4).

Sports moteurs

Verstappen remporte un GP d’Allemagne à rebondissements

Onzième manche du championnat du monde de Formule 1, le Grand Prix d’Allemagne a fait des dégâts parmi les favoris. Si le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) s’est imposé devant l’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et le Russe Daniil Kvyat (Toro Rosso), Hamilton a terminé hors du top 10, alors qu’il était parti en pole, tandis que Leclerc et Bottas ont été contraints à l’abandon. (+ plus d’infos ici)

Porsche triomphe aux 24h de Spa malgré la pluie

Au terme d’une course perturbée par la pluie, l’écurie Porsche a remporté la 71e édition des 24 Heures de Spa-Francorchamps ce dimanche, grâce à l’équipage Kévin Estre/Michael Christensen/Richard Lietz (Fra/Dan/Aut). La course a été marquée par les conditions climatiques difficiles et l’arrêt de l’épreuve entre 5h42 et 11h30. (+ plus d’infos ici)

Football étranger - Amicaux

Une claque pour Hazard et Courtois, De Bruyne rayonne avec City

Les grands championnats n’ont pas encore repris mais nos Diables rouges actifs à l’étranger ont pu se montrer lors des traditionnels amicaux de présaison. Le week-end a commencé par une claque pour Eden Hazard et Thibaut Courtois puisque l’Atlético Madrid a infligé vendredi soir une véritable correction au Real Madrid (7-3). (+ plus d’infos ici)

Samedi, c’était ensuite au tour de Kevin De Bruyne d’entrer en scène. Manchester City a dû batailler pour venir à bout des Japonais du Yokohama F. Marinos (3-1) en amical, ce samedi. Heureusement que les Citizens ont pu compter sur leur métronome belge, auteur d’un but et de deux assists. (+ plus d’infos ici)

Un peu plus tard, le Paris Saint-Germain, sans Neymar mais avec Thomas Meunier titulaire, a étébattu aux tirs au but(6-5) par l’Inter Milan lors de son troisième match amical d’avant-saison.

But et blessure pour Thorgan Hazard, Mertens à l’assist

Samedi soir, Thorgan Hazard a vécu une après-midi contrastée avec Dortmund. Le petit frère d’Eden Hazard a inscrit un but en amical avant de quitter le terrain sur blessure. (+ plus d’infos ici)

Dimanche, Naples n’a pas épargné Liverpool avec un succès 3-0 dimanche lors d’une rencontre amicale organisée à Édimbourg, en Écosse. Mertens a délivré un assist pour les Napolitains face à des Origi et Mignolet impuissants. (+ plus d’infos ici)

Natation

Bilan satisfaisant pour les Belges aux Mondiaux

Les Mondiaux de natation en Corée du Sud se sont achevés ce dimanche. Les nageuses belges s’y sont illustrées avec notamment la 7e place de Fanny Lecluyse en finale du 200 m brasse et un record de Belgique pour Valentine Dumont.

Ce week-end, les États-Unis ont ponctué ces 18es championnats du monde de natation en améliorant le record du monde du relais 4X100m 4 nages en finale. De son côté, l’Américaine Katie Ledecky est allée chercher son 15e titre mondial, son premier de la semaine, en finale du 800m libre. (+ plus d’infos ici)