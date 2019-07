Les Alfa Romeo pénalisées au classement du GP de F1 d’Allemagne

Les Alfa Romeo du Finlandais Kimi Räikkönen et de l’Italien Antonio Giovinazzi, initialement 7e et 8e du GP de F1 d’Allemagne dimanche, ont écopé de 30 secondes de pénalité chacune pour des irrégularités au moment du départ.

Elle rétrogradent donc en 12e et 13e positions du classement final officiel. C’est une irrégularité au niveau du couple d’embrayage au départ qui est en cause, indiquent les commissaires de course dans leurs décisions.

Le Grand Prix a été remporté par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) devant l’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et le Russe Daniil Kvyat (Toro Rosso).

Le leader du Championnat du monde, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), parti en pole position, est finalement 9e après une sortie de piste, un tête-à-queue et une pénalité de cinq secondes pour une entrée non réglementaire dans les stands.

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), entre autres, ont eux abandonné après des sorties de piste.