Adriatica Ionica Race: la dernière étape pour Hodeg, le général pour Padun

L’Ukrainien Mark Padun (Barhein-Merida) a remporté l’Adriatica Ionica Race (2.1) à l’issue de la 4e et dernière étape disputée sur 103 km entre Cormons et Trieste dimanche en Italie et remportée par le Colombien Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step).

L’arrivée s’est jugée au sprint. Alvaro Hodeg, 22 ans, déjà vainqueur de la première étape, a devancé Edward Theuns (Trek-Segafredo) et l’Italien Sacha Modolo (EF Education First). Il signe sa 10e victoire de sa carrière, la 5e de sa saison.

Quatre coureurs avec encore un Colombien Winner Anacona (Movistar), le Suisse Matteo Badilatti (Israel Cycling Academy), l’Espagnol Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) et Thimo Willems (Sport Vlaanderen Baloise) ont composé l’échappée du jour, reprise dans la dernière difficulté.

Cette arrivée au sprint n’a pas remis en question la victoire de Mark Padun devant Ben Hermans (Israel Cycling Academy) qui termine deuxième devant le Britannique James Knox (Deceuninck-Quick Step).

Mark Padun, 23 ans, est considéré comme un grand talent, mais en raison de problèmes aux genoux, il ne compte que 13 jours de compétition cette saison. Hermans disputait sa première course après avoir remporté le Tour d’Autriche.

Le Belge Remco Evenepoel a terminé 9e du général.