Les Zèbres arrachent un point contre Gand grâce à Bruno: ce qu’il faut retenir du match

Alors que les Buffalos se dirigeaient vers une victoire, le Sporting de Charleroi a arraché un partage inespéré grâce à un but de Massimo Bruno en toute fin de match (0-1).

Ce premier gros duel de la saison entre deux prétendants au top 6 s’est donc soldé sur un partage, le premier de cette saison de Pro League.

Il s’agit d’un très bon point pour Charleroi qui semblait se diriger vers une défaite. C’était sans compter sur le jusqu’au-boutisme des Zèbres, instauré sous l’ère Mazzu et donc semble-t-il adopté par Karim Belhocine. En face, Gand a mal négocié sa fin de match et peut s’en mordre les doigts. Avec un point, les deux équipes se retrouvent toutes deux dans le ventre mou du classement.

Chahuté par une banderole des Storm Ultras où l’on pouvait lire: «Mehdi: menteur, frimeur, baratineur», Mehdi Bayat devra malgré tout encore rassurer ses supporters avec des transferts probants avant la fin du mercato.

Une première période équilibrée et pauvre en occasions

Après dix premières minutes durant lesquelles il n’y rien à se mettre sous la dent, les Zèbres mettent timidement le nez à la fenêtre sur deux phases arrêtées de Morioka, mais sans grande réussite.

Photo News Il faut attendre la 19e minute pour assister à la première occasion de but de la rencontre. Bruno récupère un ballon dans les pieds de Dejaegere avant de filer au but et de tirer sur un Kaminski vigilant.

À la demi-heure, les Buffalos rentrent enfin dans leur match et s’installent dans la moitié de terrain adverse. Seul au point de penalty, Yaremchuk croque complètement son tir tandis que la tête de David est bien repoussée par Penneteau.

Face aux assauts gantois, Charleroi fait le gros dos et ne passe pas loin de l’ouverture du score en fin de première période mais la reprise de Fall effleure la cage de Kaminski.

2e période: Penneteau se loupe, Bruno et le... «Felice Time»

BELGA Après la pause, Gand remonte sur le terrain comme il l’avait quitté et met la pression sur les visités. Une reprise de Ngadeu termine sa course dans les gants de Penneteau avant que Kubo ne voie son but annulé pour un hors-jeu de Yaremchuk.

ça se précise de plus en plus pour Gand qui finit par trouver l’ouverture sur son cinquième corner de la partie. Asare centre sur la tête de Ngadeu qui profite de la sortie manquée de Penneteau pour placer les Buffalos aux commandes peu avant l’heure de jeu (0-1).

Gand gère bien son avance mais essaie quand même de se mettre définitivement à l’abri en profitant des espaces laissés en contre. Toutefois, Yaremchuk se fait à nouveau prendre au piège du hors-jeu.

Photo News Charleroi ne s’avoue pas vaincu et continue d’y croire, à l’image de Morioka, qui loupe l’immanquable devant le but ou d’Ilaimaharitra, dont la frappe des 30 m manque de surprendre Kaminski.

Finalement, la ténacité des Zèbres paie en fin de match, preuve que l’héritage de Mazzu et de son «Felice Time» est encore bien présent malgré son départ. Sur un centre de Henen, Bruno surgit au point de penalty, envoie le ballon au fond des buts et délivre tout un stade.