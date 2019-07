Des inondations tuent 75 personnes au Bangladesh

Des inondations ont provoqué la mort d’au moins 75 personnes, dont une majorité d’enfants, au Bangladesh et affecté plus de six millions de personnes dans le pays, ont annoncé dimanche les autorités locales alors que le niveau des rivières commence à baisser.

Les victimes ont perdu la vie noyées, frappées par la foudre, voire emportées par des glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Bangladesh, le nord de l’Inde et le Népal depuis le début de ce mois.

Selon les autorités bangladaises, 56 des victimes mortes lors de ces inondations étaient des enfants. Celles-ci ont affecté 28 des 64 districts administratifs que compte le pays. Le gouvernement a aussi dû reloger temporairement 175 000 personnes déplacées par les inondations.