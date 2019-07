24 Heures de Spa-Francorchamps: la Porsche 911 GT3 R remportent une course perturbée par la pluie

La Porsche 911 GT3 R pilotée par l’Autrichien Richard Lietz, le Danois Michael Christensen et le Français Kevin Estre a remporté les 24 Heures de Spa, dimanche, sur le circuit de Francorchamps.

Porsche a remporté la 71e édition des 24 Heures de Spa-Francorchamps ce dimanche, grâce à l’équipage Kévin Estre/Michael Christensen/Richard Lietz (Fra/Dan/Aut). La course a été marquée par les conditions climatiques difficiles et l’arrêt de l’épreuve entre 5h42 et 11h30.

Porsche n’avait plus remporté les 24 Heures de Spa-Francorchamps depuis 2010. Et la marque allemande a dû s’employer pour remporter cette 71e édition d’une intensité exceptionnelle! En fin de course, cinq voitures pouvaient encore s’imposer au gré des stratégies. Une fin de course difficile entre le bref retour de la pluie à une heure du terme et deux neutralisations dans les 25 dernières minutes de course.

C’est finalement Porsche qui s’en est le mieux sorti en réalisant le doublé avec la victoire de Kévin Estre/Michael Christensen/Richard Lietz devant celle de Nick Tandy/Frédéric Makowiecki/Patrick Pilet (G-B/Fra/Fra). Estre a parfaitement résisté à la remontée de Tandy en fin de course pour gagner avec 3 secondes d’avance à peine! Grande animatrice de l’épreuve, la Mercedes de Maro Engel/Yelmer Buurman/Luca Stolz (All/P-B/All) termine 3e après avoir été en difficulté face aux Porsche dans les conditions changeantes à une heure de la fin.

Frédéric Vervisch (Audi) termine meilleur belge et 4e comme l’an passé avec ses équipiers allemands Christopher Haase et Markus Winkelhock. En délicatesse pendant les essais, la Honda de Bertrand Baguette et ses équipiers Renger van der Zande (P-B) et Mario Farnbacher (All) a constitué la bonne surprise de la course en terminant 6e.

Dans les autres classes, victoire Lamborghini en Silver Cup avec les Britanniques Pull/Witt/Mitchell. L’Aston Martin de Yoluc/Al Harthy/Eastwood/Thiim (Tur/Oma/Irl/Dan) s’impose en Pro-Am alors que la Ferrari des Allemands Hook/Mattschull/Lauck/Still l’emporte en Am Cup.