Le maillot jaune Egan Bernal sera à Alost lundi soir

Le Colombien Egan Bernal, qui remportera sauf accident le 106e Tour de France dimanche soir à Paris, participera dès lundi soir à Alost au critérium d’après-Tour, ont annoncé dimanche les organisateurs.

Ils avaient auparavant confirmé les présences de Thomas De Gendt, du champion de Belgique Tim Merlier et du jeune Remco Evenepoel. Avec Oliver Naesen, Aimé De Gendt, Jasper De Buyst, Laurens De Plus, Jens Debusschere, Frederik Backaert, Xandro Meurisse, Kevin Van Melsen et Iljo Keisse, beaucoup d’autres Belges seront présents dans la cité de Flandre orientale.

Le critérium cycliste d’après-Tour de France d’Alost est gratuit et attire quelque 50.000 spectateurs chaque année.