VIDÉO | Deux jeunes Canadiens accusés de meurtres au cœur d’une véritable chasse à l’homme

Un avion de l’armée de l’air canadienne s’est joint samedi à la vaste chasse à l’homme engagée depuis plusieurs jours pour mettre fin à la cavale de deux jeunes Canadiens suspectés de trois meurtres, dont ceux de deux touristes étrangers.

Un C130 Hercules est arrivé samedi dans la région de Gillam au Manitoba, où se concentrent les recherches, pour effectuer des reconnaissances aériennes à la demande de la police fédérale, a indiqué une porte-parole du ministère de la Défense dans un courriel.

Un officier de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC-police fédérale), maîtresse d’œuvre de la traque, sera à bord de l’appareil, a précisé la porte-parole.

Depuis mardi, la bourgade de Gillam, près de la baie d’Hudson, se trouve au centre d’une intense chasse à l’homme, menée avec l’aide de chiens, d’un drone et de véhicules blindés, pour tenter de retrouver Kam McLeod, 19 ans, et Bryer Schmegelsky, 18 ans.

Les recherches sont restées vaines pour le moment. La GRC a indiqué samedi ne pas avoir eu de nouveaux signalements des suspects mais pas non plus de renseignements suggérant qu’ils auraient quitté la région.

«Les enquêteurs n’éliminent pas cette possibilité et continuent de demander aux personnes qui auraient pu aider les suspects par inadvertance de se manifester», ajoute toutefois la GRC, en invitant ceux qui pourraient apercevoir les suspects à ne pas les approcher.

Des agents ont commencé à interroger les habitants de toutes les résidences du secteur et ont fouillé «plus de 100 résidences inhabitées de la municipalité de Gillam», précise la police dans un communiqué.

Jeux vidéo «survivalistes»

Les deux fugitifs ont abouti dans ce village situé à plus de 1.000 km au nord de Winnipeg, la capitale du Manitoba, au terme d’une cavale en voiture de plus de 3.000 km à partir de la Colombie-Britannique

La région de Gillam est très inhospitalière, avec des zones marécageuses infestées de moustiques et peuplée par des animaux sauvages. La GRC du Manitoba a ainsi publié sur son compte Twitter une photo d’un ours blanc repéré samedi pendant les recherches à environ 200 km au nord de Gillam.

Lucas Fowler et Chynna Deese, avant leur meurtre. AFP Les deux jeunes gens sont formellement accusés du meurtre sans préméditation d’un professeur de botanique de 64 ans, Leonard Dyck, et soupçonnés d’avoir tué un jeune Australien de 23 ans, Lucas Fowler, et son amie américaine Chynna Deese, 24 ans, dont les corps avaient été retrouvés le 15 juillet le long d’une route dans le nord de la Colombie-Britannique.

Dans une interview donnée il y a quelques jours à des médias canadiens, le père de Bryer Schmegelsky a affirmé que son fils, qui ne s’est jamais remis du divorce de ses parents, était «en mission suicide» et risquait de mettre sa vie en danger.

Selon des jeunes gens de leur entourage interviewés par le quotidien The Globe and Mail, les deux fugitifs pratiquaient des jeux vidéo «survivalistes» et Bryer Schmegelsky avait manifesté de l’intérêt pour le nazisme, arborant notamment un brassard avec un swastika et une réplique d’un poignard orné d’un insigne nazi, sur des photos et lors d’une expédition de camping au printemps dernier.

Le père du jeune homme, qui est d’origine ukrainienne, estime de son côté que son fils n’était pas vraiment intéressé par l’idéologie nazie, mais plutôt par ces objets qu’il trouvait «cool».

Kam McLeod vient pour sa part d’une famille plus unie que celle de son ami, selon le journal. Celle-ci a refusé les demandes d’interview.