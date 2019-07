Tour de France: l’amusante raison pour laquelle De Gendt et Wellens ont attaqué ensemble

Ce samedi, lors de la 20e étape du Tour de France, Thomas De Gendt et Tim Wellens ont de nouveau attaqué. En duo cette fois. Et pas forcément pour gagner le prix du «super combatif»...

On l’a déjà écrit: Tim Wellens et Thomas De Gendt sont bien plus que des coéquipiers, ce sont de vrais amis.

Celui qui a porté le maillot de meilleur grimpeur durant 15 jours et le vainqueur de la 8e étape se sont à nouveau illustrés samedi, lors de la dernière étape alpestre. Alors que l’échappée avec Vincenzo Nibali, futur vainqueur de l’étape, avait déjà pris les devants, Wellens et De Gendt ont faussé compagnie au peloton durant quelques kilomètres au début de la montée vers Val Thorens. Un chasse-patate en duo et en vain. Non pas pour encore marquer des points auprès du jury du «Super combatif» du Tour, selon De Gendt. Sa raison officielle est bien plus terre-à-terre: «Ce n’était pas de la tactique. On voulait juste avoir des photos de nous deux sans les autres coureurs»... Objectif atteint.