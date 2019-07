24H de Spa: la course arrêtée à cause des intempéries

Les 24 Heures de Spa-Francorchamps ont été arrêtées au drapeau rouge à moins de 11 heures du terme en raison des précipitations trop importantes. La nuit a été marquée par les conditions climatiques difficiles.

Les 24 Heures de Spa-Francorchamps ont été arrêtées en raison des importantes averses de pluie à moins de 11 heures de l’arrivée. La nuit a été marquée par des conditions climatiques régulièrement changeantes et difficiles. Peu avant 6 heures du matin, les conditions ne s’améliorant pas, la direction de course a tout simplement décidé de stopper l’épreuve.

La course ne repartira pas avant 11h30, annonce l’organisation sur Twitter.

We will remain under red flag conditions until at least 11.30 due to the heavy rain that continues to fall at Spa-Francorchamps.



We'll keep you informed as the morning progresses.



More info ? https://t.co/yJIrhPIPUC#Spa24h 🇧🇪 pic.twitter.com/3OU5nyx6hc