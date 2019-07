Tomorrowland - DJ Snake clôture la 2e journée, pluvieuse, de Tomorrowland

(Belga) La seconde journée du second weekend du festival Tomorrowland s'est terminée samedi sur le show de DJ Snake. La pluie n'a pas découragé les festivaliers qui ont continué à faire la fête.

Dès samedi midi Claptone, sous des pluies diluviennes, Oscar & The Wolf et Benny Benassi se sont présentés au public. La fête s'est poursuivie dans la soirée avec Salvatore Ganacci, Fisher et David Guetta, sans prendre ombrage des intempéries. Le duo belge Dimitri Vegas & Like Mike, suivi par DJ Snake ont clôturé la journée sur la scène principale. Armand van Helden a aussi mis le point final sur la Lotus Stage alors que Bliss terminait à l'Orangerie. Tom Staar était à nouveau prévu pour un set de clôture sur la Freedom Stage. Le public était debout sous la pluie après la conversion du podium en scène en plein air suite à la chute d'une partie du toit cette semaine. Bien qu'une grève du rail avait lieu samedi, tous les trains ont été maintenus vers le festival comme prévu. "Les fortes pluies de samedi n'ont pas généré de perturbations", selon la porte-parole du festival, Debby Wilmsen. Dimanche, Jax Jones, Netsky et Lost Frequencies sont à l'affiche. (Belga)