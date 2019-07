(Belga) Une Norvégienne a été foudroyée samedi lors d'une course à pied dans la montagne au nord de l'Italie, rapporte l'agence de presse italienne ANSA.

La femme de 45 ans été tuée alors qu'elle participait à la course Ultra Skyrace dans le sud du Tyrol, dans les Alpes italiennes, près de la frontière avec l'Autriche. La coureuse a été touchée par la foudre vers 19h15 samedi à une altitude de 2.100 mètres, selon ANSA, citant les services d'urgence. Le service de secours alpin et les secours aériens du sud du Tyrol ont retrouvé la Norvégienne dans les montagnes entre les vallées Sarentino et Passiria, mais elle est décédée plus tard à l'hôpital. La course de 121 kilomètres démarre à Bolzano en Italie. (Belga)