24 Heures de Spa: Ferrari en tête après six heures, abandon pour Maxime Martin

Les premières heures de course des 24 Heures de Spa-Francorchamps ont été marquées par la pluie et plusieurs neutralisations, dont une ayant duré plus d’une heure suite à la violente sortie d’une BMW, ce samedi.

La course a fini par retrouver un rythme normal et comme attendu, la bagarre est intense. C’est pour l’instant Ferrari qui occupe la tête.

Les écarts sont toujours serrés au quart de la course, si bien qu’une voiture peut passer de la première à la 25e place après un simple ravitaillement.

Au cap des six heures, c’est Ferrari qui mène la danse avec le trio Mikhail Aleshin/Davide Rigon/Miguel Molina (Rus/Ita/Esp) qui a 20 secondes d’avance sur la Lamborghini de Mirko Bortolotti/Christian Engelhart/Rolf Ineichen (Ita/All/Sui) et 25 sur la Mercedes de Raffaelle Marciello/Vincent Abril/Fabian Schiller (Ita/Fra/All), la Mercedes de Maro Engel/Yelmer Buurman/Luca Stolz (All/P-B/All) et l’Aston Martin de Jake Dennis/Marvin Kirchhöfer/Alex Lynn (G-B/All/G-B).

Bertrand Baguette (Honda) est actuellement le meilleur belge avec une excellente 7e position. Les pilotes Audi Frédéric Vervisch et Dries Vanthoor sont respectivement 12e et 17e alors que Laurens Vanthoor (Porsche) est 19e.

Maxime Martin (Aston Martin) a déjà été contraint à l’abandon suite à une sortie de piste de son équipier Gallois Matt Parry. Quant à Maxime Soulet (Bentley), il est 52e à 4 tours après avoir déjà effectué l’arrêt technique obligatoire d’une durée de cinq minutes, mais il rencontre aussi des soucis de boîte de vitesses.

Les concurrents sont désormais entrés dans la nuit des 24 Heures alors que la pluie refait son apparition.