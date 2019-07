Tour de France: Meurisse «content mais frustré», Teuns «heureux» et Wellens «fier»

Alors que le Tour de France s’achève demain dimanche sur les Champs-Élysées, quel bilan tire Xandro Meurisse, Dylan Teuns et Tim Wellens de leur Grande Boucle?

Xandro Meurisse: «C’est frustrant de terminer aux portes du top 20»

Xandro Meurisse arrivera à Paris en tant que 21e et premier Belge au classement général du Tour de France 2019. Le coureur de Wanty-Gobert est à la fois très content de son classement et un peu frustré d’échouer aux portes du top-20.

A 27 ans, Xandro Meurisse disputait le premier grand tour de sa carrière. «J’étais venu sans ambition de classement général, mais je me suis pris au jeu, a-t-il confié. Du coup, c’est un peu frustrant de perdre autant de temps sur les dernières étapes à cause d’un blocage au niveau du bas du dos. Je me suis battu jusqu’à la fin, et j’arrive aux portes du top-20. C’est dommage, car ça aurait été beau pour une équipe comme nous, Wanty-Gobert, de placer deux hommes dans les 20. Je reste cependant très content de mon Tour de France, où j’ai réussi à me montrer. Cela me donne envie de revenir pour faire mieux encore!»

Son équipier français Guillaume Martin a lui poursuivi sa progression sur la Grande Boucle: 23e en 2017 pour ses débuts, il avait fini 21e un an plus tard. Cette année, il pointe à la 12e place à la veille de l’arrivée à Paris. «J’ai gagné en prestance par rapport aux années précédentes, mon niveau s’est amélioré même s’il a manqué un petit coup d’éclat», a confié Martin. «Je n’ai pas toujours été chanceux en manquant les échappées au long court, mais ce n’était pas simple de tout miser sur une seule étape en assurant aussi en général. Cela restera mon seul petit regret: ne pas avoir eu l’opportunité de jouer une victoire.»

Dylan Teuns: «Personnellement, ce Tour est très réussi»

Dylan Teuns était à nouveau à l’attaque samedi lors de la 20e étape du Tour de France. S’il n’a pas réussi à répéter son exploit de la Planche des Belles Filles, le coureur de Bahrain-Merida a vu son équipier Vincenzo Nibali s’imposer à Van Thorens. «Je suis très heureux pour Nibali. Il a gagné et moi-même j’ai décroché une victoire plus tôt dans ce Tour. C’est un Tour réussi pour moi», a résumé le coureur belge, néophyte sur la Grande Boucle.

«Je savais que ce serait difficile de rester à l’avant dans une étape si courte», a analysé Teuns. «Ils ne nous ont pas donné beaucoup d’avance, ce n’était pas assez. Seul Vincenzo a su résister aux favoris. Il avait de bonnes jambes et je n’étais pas assez bon aujourd’hui pour pouvoir faire cela. L’étape était trop courte, mais bon, je suis heureux pour Vincenzo. Viser un classement général ici était difficile après un Giro très dur, mais sa classe est de retour. Il était très bon aujourd’hui, hier aussi: la dernière semaine a été sa meilleure dans ce Tour et il a été récompensé par une victoire.»

Durant la première semaine, Teuns a offert à la Belgique sa première victoire d’étape. Thomas De Gendt et Wout van Aert l’ont ensuite imité. «Personnellement, ce Tour est très réussi. Gagner à La Planche des Belles Filles: mon nom est pour toujours au palmarès, je pense que c’est quelque chose. N’oublie pas non plus que c’était mon premier Tour. Je suis très heureux. Je n’oublierai jamais cette victoire. Je me suis glissé quatre fois dans une échappée, dont deux fois avec un top-10 au bout. Il y a une différence entre le Giro, la Vuelta et le Tour: ils durent tous trois semaines, mais le Tour a un petit quelque chose en plus.»

Tim Wellens: «Dommage de manquer le maillot à pois pour 12 points»

Tim Wellens ne rentre pas chez lui avec le maillot de montagne, mais il a des raisons de se réjouir.

«Je suis très satisfait. J’ai roulé 15 jours avec le maillot à pois, nous avons gagné trois étapes et je termine deuxième au classement de la montagne. C’est ce que j’appelle un Tour réussi», a expliqué le coureur Lotto-Soudal.

«Nous étions presque tous les jours à l’attaque et nous avons disputé un Tour incroyablement fort. C’est un peu dommage que j’aie manqué le maillot à pois pour 12 points, mais Romain Bardet était le meilleur grimpeur. Il faut l’admettre, a regretté Wellens. D’autre part, je suis fier de terminer deuxième, c’est le Tour de France, la course la plus importante de l’année, et j’ai vraiment envie de revenir une fois de plus. Je ne croyais pas non plus samedi matin que je pourrais reprendre des points. Ce n’était pas le plan. C’était trop difficile, Thomas De Gendt et moi voulions juste nous montrer à nouveau dans une attaque en duo.»

«J’ai couru de manière offensive et nous nous sommes montrés avec l’équipe», a poursuivi Wellens. «Cette année, c’était sympa de rouler le Tour après les deux précédentes éditions difficiles. Si ça se passe bien, tu préfères rester ici. J’aurai de bons souvenirs de ce Tour et j’aimerais que ce soit le cas lors des prochaines éditions. J’ai appris qu’il faut être très fort au début, y croire et ne jamais abandonner.»