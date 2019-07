Critiqué, Vincenzo Nibali a ressenti «une libération» grâce à sa victoire à Val Thorens

Vincenzo Nibali s’est offert la 20e étape du Tour de France, ce samedi. Une victoire pleine d’émotion pour l’Italien.

«J’ai ressenti une libération quand j’ai franchi la ligne, les dernières centaines de mètres étaient interminables.» Le vainqueur du Tour 2014 ne le cache pas: sa victoire au sommet de Val Thorens est une belle récompense après des jours difficiles.

+ VIDÉO | La 20e étape pour Vincenzo Nibali, le Tour pour Egan Bernal

«J’étais venu au Tour avec l’idée de lutter pour le général. Puis j’ai explosé, a reconnu au micro de la Rai le «Requin de Messine». J’ai reçu plein de critiques et il y a même plein de monde qui me disait de rentrer à la maison. Franchement, je ne savais pas moi-même quoi faire, mais j’ai voulu rester pour honorer la course. Ceci est une libération. Et c’est une belle revanche parce que je n’ai rien gagné depuis Milan-Sanremo l’année dernière.»