Pas de podium sur les Champs-Élysées pour Julian Alaphilippe: «Pourquoi serais-je frustré? Je suis fier de ce que j’ai fait dans ce Tour»

Même s’il ne terminera pas sur le podium du Tour de France, Julian Alaphilippe conservera un bon souvenir de cette Grande Boucle 2019 qu’il aura animé du début à la fin.

Encore lâché par les favoris lors de la dernière étape alpestre, ce samedi, Julian Alaphilippe terminera finalement à la 5e place du classement général. Mais sans regrets.

«J’ai tout donné, souffle le Français. Je pense que c’était difficile de faire mieux. Je m’attendais à exploser à un moment ou un autre. Mais j’ai quand même bien maintenu. Je suis très fier de ce que mon coéquipier Enric Mas a fait pour moi, c’était son boulot et il l’a vraiment bien fait. Sans lui, j’aurais terminé à un petit quart d’heure je pense. C’est mon tempérament. Avec moi, c’est un peu tout ou rien.»

Le bilan de ses trois semaines de course? «Je ne peux qu’être fier de mon Tour. C’est même bien au-delà de ce que j’aurais imaginé. Si on m’avait dit avant le départ que je ferais tout cela, je n’y aurais jamais cru. Pourquoi je devrais être frustré? Je suis juste exténué, content, fier de ce que j’ai fait, de ce qu’on a fait avec l’équipe qui n’était pas la mieux armée pour gagner. On a vécu des moments exceptionnels. Dans ma carrière, cela aura changé beaucoup de choses. Ce n’est que du sport, des moments de vie dont il faut profiter. C’est chouette.»