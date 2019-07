Tour de Wallonie: Timothy Dupont gagne la première étape à Dottignies

Timothy Dupont (Wanty-Gobert) a remporté la première étape du Tour de Wallonie disputée sur 186,4 km entre Le Rœulx et Dottignies, ce samedi.

Timothy Dupont a devancé au sprint à la photo-finish Roy Jans (Corendon-Circus) et l’Italien Jakub Mareczko (CCC).

Le Belge endosse le premier maillot jaune de leader.

Absent du Tour de France, pour des problèmes musculaires, le Belge de la formation Wanty-Gobert veut gagner le plus possible pour permettre à son équipe d’engranger le maximum de points UCI en 2e partie de saison.

Mon but est de gagner le plus possible en 2e partie de saison.

Le sprint de Dottignies a été très serré et il a fallu avoir recours à une longue analyse de la photo-finish pour acter la victoire de Timothy Dupont. Le coureur de Wanty-Gobert cherchait ce premier succès depuis de longues semaines, après, notamment, des 4e places au GP Cerami et à l’Elfstedenronde, une 2e au championnat national à Gand.

«Ce fut très juste, en effet, même si j’étais bien placé pour ce sprint, après un gros travail de Boris Vallée», a expliqué Timothy Dupont. «Je m’étais mis dans la roue de Mareczko et son train CCC. J’ai lancé mon sprint aux 200 mètres et j’ai senti Roy Jans revenir au dernier moment. J’ai dû faire un gros jump pour m’imposer. Je suis très heureux de m’être enfin imposé. Je n’ai pas pu aller au Tour de France à cause de mes problèmes musculaires qui sont désormais résolus. J’ai préféré préparer ma 2e partie de saison avec un stage qui a donc déjà payé. Je ne suis pas prévu pour jouer le classement général au Tour de Wallonie, nous avons d’autres coureurs, notamment Loïc Vliegen, pour le maillot jaune. Nous avons en tout cas bien commencé. Mon but dans cette 2e partie de saison est de gagner le plus possible pour procurer d’essentiels points UCI à mon équipe».

Ce dimanche, la deuxième étape conduira les coureurs de Waremme à Beyne-Heusay. Le Tour de Wallonie s’achève mercredi à Thuin.