Pas de médaille d’or pour les Young Red Dragons à l’EYOF

Battus en finale contre l’Italie 0-3, Perin, Fafchamps et leurs coéquipiers décrochent la médaille d’argent mais peuvent être très fiers de leur parcours.

Il n’y aura pas eu de deuxième remontada pour l’équipe espoir belge de volley. Moins de 24heures après avoir renversé la vapeur contre la Russie, les troupes de Mieke Moyaert n’ont pas fait le poids en finale du Festival olympique de la jeunesse européenne à Bakou.

Face à l’Italie, qui avait déjà battu la Belgique 1-3 en phase de poule, l’équipe belge, dans laquelle évolue les deux pensionnaires du VBC Waremme, Martin Perin et Sam Fafchamps, a été surclassée dans tous les compartiments du jeu par des Italiens insolents de réussite.

Très vite mis en difficulté par la forte de frappe de leurs adversaires, nos jeunes compatriotes n’ont pu que constater les dégâts dès la première manche. Avec quatre joueurs mesurant plus de 2 mètres, la formation transalpine fait mal aux Belges, qui s’inclinent 21-25.

Le début du deuxième set est catastrophique pour les Young Red Dragons, qui sont menés 2-7. Malgré un sursaut d’orgueil, ils ne seront jamais en mesure de revenir au score 21-25.

Dos au mur, nos jeunes volleyeurs n’ont plus rien à perdre… et cela se ressent sur le terrain. Les gars de Mieke Moyaert vont même arriver à prendre l’avantage. D’abord 11-10 puis 14-13 et enfin 15-14.

Malheureusement, après un temps-mort salvateur du coach visiteur, la Squadra azzura enchaine les points pour porter le score à 15-19. Le plus dur est fait. La Belgique s’incline dans la troisième manche 19-25, face à une impressionnante formation italienne.

Après un brillant parcours, les Young Red Dragons n’ont pas à rougir de leur performance. Les Belges décrochent donc une très belle médaille d’argent. Assurément un gage de réussite pour l’avenir.