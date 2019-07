Tour de France: le profil inédit d’une étape cruciale ramenée à 59 km pour désigner le probable vainqueur final

Les intempéries chamboulent la fin de ce Tour de France. Après un final épique et raboté vendredi, c’est la dernière étape alpestre qui est raccourcie de 70 km, n’offrant au peloton qu’une ascension pour figer le classement.

C’est en quelques sortes une règle tacite dans le peloton de la Grande Boucle: le leader du classement général le samedi soir à la veille de l’arrivée aux Champs Elysées sera le vainqueur final. C’est ainsi qu’on peut voir le maillot jaune sabrer le champagne pendant la dernière étape. Mais cette fois, les écarts s’annoncent minimes. L’occasion est donnée ce samedi pour Egan Bernal, nouveau leader, de les creuser. Ou pour ses rivaux de les réduire, voire de les refaire complètement.

Le suspense est grand avant cette 20e et avant-dernière étape qui est finalement raccourcie et ramenée à 59 kilomètres entre Albertville et Val Thorens en raison de l’état des routes, comme annoncé vendredi soir les organisateurs.

Cette étape, la dernière de montagne, était prévue initialement sur 130 kilomètres et devait emprunter dans sa première partie le Cormet de Roselend, un col classé en première catégorie.

C’est donc une course de côte, pour l’essentiel, qui attend les coureurs du Tour dans ce dernier rendez-vous pour les grimpeurs.

Le profil de l’étape

L’horaire de départ a été en conséquence décalé. Les coureurs s’élanceront d’Albertville à 14h30, au lieu de 13h35. «A partir d’Albertville, la course empruntera la N90 pour se rendre directement à Moûtiers et reprendre le parcours final de l’étape à 36 kilomètres de l’arrivée», a précisé ASO.

«Tous les points sportifs de l’itinéraire-horaire seront supprimés sauf le classement du meilleur grimpeur à l’arrivée à Val Thorens», a ajouté l’organisation.

Pour rappel, le Colombien Egan Bernal (Ineos) qui a endossé le maillot jaune de leader à l’issue d’une 19e étape déjà arrêtée après le kilomètre 90 en raison d’éboulements de pierre et de la neige dans la descente du Col d’Iseran, possède 48 secondes d’avance sur le Français Julian Alaphilippe en jaune jusqu’ici, et 1:16 sur le Britannique Geraint Thomas (Ineos).