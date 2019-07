Quelque 9.000 personnes ont assisté au premier feu d'artifice des Feux de Laeken

(Belga) Environ 9.000 personnes, selon une première estimation des organisateurs, ont assisté vendredi soir à 23h00 au premier feu d'artifice de la 3 édition des Feux de Laeken, tiré au pied du palais 5 de Brussels Expo.

Les menaces d'orages en soirée ont été suivies de près par les organisateurs, en collaboration avec la police, les pompiers, l'IRM (Institut royal météorologique de Belgique) et l'artificier. Le temps a finalement été particulièrement clément et les conditions optimales. Le spectacle a duré 17 minutes 30. Il a été tiré au pied du palais 5 de Brussels Expo par l'artificier Arteventia. Il était particulièrement coloré, en accord avec le thème 'Fantasy World' donné à la soirée. Le village qui s'est ouvert à 18h00 aux alentours de l'Atomium a ainsi été décoré de nuages flottants, de bulles géantes, d'arcs-en-ciel, de licornes et de cerfs-volants. Dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, il était notamment proposé de se perdre dans un labyrinthe de 64 m2. Dans celui de Peter Pan, les enfants pouvaient s'aventurer sur un parcours d'accrobranches de 12 mètres de long, écouter un conte amérindien sous un tipi et admirer des jongleurs de feu sur fond de tam-tams. Delphine Houba, l'échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements, s'est rendue dans le village pour l'inauguration de cette 3e édition. Les Feux de Laeken s'étalent sur cinq vendredis soirs successifs. Le thème du vendredi 2 août est 'Around the World', celui du 9 août 'Green feeling', celui du 16 août 'Water Splash' et le dernier rendez-vous du 23 août sera celui du 'Musicals Day' en référence aux comédies musicales. Nouveauté de cette édition, l'Atomium et Mini-Europe proposeront exceptionnellement des visites nocturnes. Les deux premières éditions des 'Feux de Laeken' ont accueilli au total près de 100.000 personnes, environ 43.000 en 2017 et 53.000 en 2018.