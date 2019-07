Guerre commerciale USA-Chine - Pékin veut attendre les présidentielles américaines de 2020

(Belga) La Chine aimerait bien jouer la montre sur le commerce jusqu'aux élections présidentielles américaines de 2020, espérant pouvoir ensuite négocier avec un président plus accommodant, a affirmé Donald Trump vendredi.

"Je ne pense pas que la Chine pourrait signer un accord s'il y avait 2% de chance que je perde les élections", a déclaré le président américain depuis le Bureau ovale. "Ils se diraient: +attendons, peut-être que Trump va perdre et que nous pourrons négocier avec une autre andouille+ de l'espèce de ceux qui ont autorisé des accords (commerciaux passés)... Ils se diraient +attendons Joe - Biden - Dodo+ à la place de Trump", a-t-il ajouté. Ces déclarations interviennent alors qu'une délégation américaine de haut rang doit se rendre à Shanghai la semaine prochaine. Le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer et le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin se réuniront mardi et mercredi avec leurs homologues chinois dans la capitale d'affaires du géant asiatique. Washington et Pékin avaient brutalement interrompu leurs négociations en mai, quand les autorités chinoises étaient revenues sur leurs engagements, relançant leur guerre commerciale, avec l'imposition de nouveaux tarifs douaniers réciproques. En marge du sommet du G20 au Japon fin juin, le président américain Donald Trump avait annoncé une trêve, mais les deux parties ne s'étaient entretenues depuis que par conférence téléphonique.