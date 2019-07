«Highway to Hell», l’album mythique d’AC/DC a 40 ans

Le titre est reconnaissable dès le tout premier riff de guitare: Highway to Hell, le tube planétaire des Australiens d’AC/DC a donné son titre à un album devenu mythique. Il a aujourd’hui tout juste 40 ans. Et depuis le 27 juillet 1979, il s’en est écoulé 10 millions d’exemplaires.

Le 6e album du groupe, intitulé ainsi à cause d’une route particulièrement meurtrière de leur île natale a donné lieu à quelques polémiques. Par exemple le titre Night Prowler a été accusé d’avoir poussé le tueur en série américain Richard Ramirez à passer à l’acte. L’homme écoutait, semble-t-il, le titre en boucle lorsqu’il traquait ses victimes…

Le chanteur Bon Scott a peu profité du succès de Highway to Hell: il est mort moins d’un an après la sortie de l’album. Et c’est avec son second chanteur, Brian Johnson, qu’AC/DC sortira l’album suivant, Back in Black, le 2e album le plus vendu de tous les temps après le Thriller de Michael Jackson.

Pour fêter les 40 ans du disque, AC/DC a mis en ligne, sur sa chaîne Youtube, une version live rare de son titre phare. (A.Vt.)