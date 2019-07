Un motard tué sur la N504 entre Péruwelz et Wiers

Vendredi, vers 17 h 40, un motard a trouvé la mort sur la route, après avoir heurté une voiture à la rue Fosse Soret, à Wiers.

Le choc s’est produit entre Péruwelz et Wiers , face au numéro 7 de la rue Fosse Soret. Le parquet devait descendre sur les lieux en début de soirée. EdA

Il implique une voiture et une moto, le conducteur du second véhicule n’a malheureusement pas pu être sauvé. On ignore si la voiture était en mouvement au moment du choc; le parquet devait se rendre sur les lieux en début de soirée afin de tenter de déterminer les circonstances plus précises de l’accident. La route a été barrée à la circulation durant plusieurs heures afin de laisser aux secouristes l’occasion de faire leur travail mais aussi dans le but de permettre aux enquêteurs d’effectuer leurs investigations.