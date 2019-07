Van Avermaet et Sagan comprennent l’arrêt de l’étape: «Aucune raison de prendre des risques»

La décision d’arrêter la 19e étape du Tour de France vendredi a été acceptée par l’ensemble de la caravane au vu des images démontrant les coulées de pierre et la neige ayant rendu la descente du Col d’Iseran impraticable.

«J’ai entendu à la radio que la course était arrêtée au sommet du Col d’Iseran. Je ne savais pas vraiment ce qu’il se passait à ce moment-là, mais la sécurité des coureurs n’était plus assurée pour finir la course», a expliqué le coureur de CCC cité par son équipe sur les réseaux sociaux.

«ASO a pris une bonne décision. Ce n’était pas facile, mais la sécurité des coureurs doit toujours être une priorité. J’était à cinq minutes et le temps était beau. C’était donc bizarre d’entendre que la course est arrêtée, mais c’est la bonne décision. Arrêter une étape, cela donne toujours un avantage à certains, un désavantage à d’autres, mais je pense la course va se jouer demain et avec les conditions météos annoncées, cela va encore être une étape de fou».

La 20e étape conduira le peloton d’Albertville à Val Thorens avec une arrivée au sommet (hors-catégorie) à 2.365 m d’altitude.