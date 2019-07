Les Francofolies boostent les ventes de disques, Angèle plus forte que Maurane

La 25e édition des Francofolies s’est tenue la semaine dernière à Spa. Et certains des artistes présents à l’affiche ont bénéficié d’un regain de popularité qui a boosté les ventes d’albums. C’est ce qui ressort du dernier Ultratop, le classement hebdomadaire des meilleures ventes d’albums, publié ce vendredi.

Ainsi après sa prestation aux Francofolies dimanche, Angèle reconquiert la première place avec son premier opus «Brol». Avec 13 semaines passées en tête des ventes, Angèle bat ainsi le record de Maurane («L’un pour l’autre» de 1998) de l’album le plus longtemps classé n°1 pour une chanteuse belge.

Les Francofolies de Spa profitent également à Clara Luciani qui passe de la 23e à la 14e place avec son album «Sainte-Victoire», Orelsan passe de la 30e à la 22e place, Zazie revient dans le classement (top 200) à la 97e place. Comme Zaz qui réapparaît à la 122e position et Jeanne Added au n°147. Côté belge, les Francos ont aussi profité à Mustii qui passe de la 61e à la 48e place, mais aussi à Alice on the Roof qui ré-entre à la 147e place et Kid Noize à la 195e.

À noter que ça marche aussi pour Tomorrowland dont la compilation «Tomorrowland – XV Years» entre directement à la première place des compilations.