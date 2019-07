Adriatica Ionica Race: Ben Hermans 3e de l’étape reine remportée par Padun, Evenepoel 9e

L’Ukrainien Mark Padun (Bahrain-Merida) a remporté deuxième étape de l’Adriatica Ionica Race italienne (2.1) vendredi.

Ce succès lui permet d’endosser le maillot de leader au sommet du Tre Cime di Lavaredo. Ben Hermans (Israel Cycling Academy) a terminé troisième, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) neuvième.

Tre Cime di Lavaredo est une arrivée bien connue dans le Tour d’Italie. Avant la montée finale, une échappée de onze coureurs s’était formée. Le leader Alvarado Hodeg n’était pas dans celle-ci comme prévu.

Evenepoel a remporté le sprint intermédiaire au pied du col et a ensuite attaqué sur les premiers hectomètres en pente de Tre Cime, mais pendant les huit kilomètres en montée, il a été débordé par un trio avec Hermans, Mark Padun et Dayer Quintana. Ce dernier n’a tout simplement pas pu répéter la victoire d’étape de son grand frère Nairo sur le Tour. Padun s’est avéré être le plus rapide sur la ligne d’arrivée.

L’Ukrainien de 23 ans est considéré comme un grand talent, mais en raison de problèmes aux genoux, il ne compte que 13 jours de compétition cette saison.

Hermans disputait sa première course après avoir remporté le Tour d’Autriche. Jeudi, il a également terminé dans le groupe de tête dasn l’étape aux six secteurs en terre. Samedi, l’arrivée sera jugée au sommet d’une petite montée à Cormons.

L’Adriatica Ionica Race se termine dimanche par une étape au profil favorable aux sprinters..