PHOTOS & VIDÉOS | Déluge, grêlons et éboulement sur la route du Tour: l’étape arrêtée

La 19e étape du Tour de France a été arrêtée en raison de l’état de la route, impraticable, vendredi, peu avant Val d’Isère, a annoncé l’organisation.

Des images incroyables. D’énormes grêlons se sont abattus dans la descente de l’Iseran à Val d’Isère, rendant la route impraticable. Un véhicule de chantier a même dû intervenir pour tenter de dégager la route. Un éboulement de pierres à un peu moins de 30 km de la ligne d’arrivée n’a rien arrangé à la situation.

La sécurité des coureurs, lancés à pleine vitesse dans la descente, n’étant plus assurée, les organisateurs ont décidé de neutraliser la course. Les coureurs ont été arrêtés dans la descente et ont pris place dans les véhicules de leurs équipes.

Les temps des coureurs ont été pris au sommet du col de l’Iseran. Sous réserve d’officialisation par le jury des commissaires, le Colombien Egan Bernal serait donc déclaré vainqueur de l’étape et reprendrait le maillot jaune à Julian Alaphilippe pour 30 petites secondes.

Pendant ce temps là au km 100, c'est le déluge. ???

Des grêlons énormes et des pierres tombent sur la route. Les coureurs ne pourront pas passer dans ces conditions.#TDF2019 pic.twitter.com/GDjCqIp2NM — Le Tour de Franz (@leTourdeFranz) July 26, 2019

11 degré à Val d’Isère. Énorme orage de grêle ! On arrête ou on continue ? pic.twitter.com/AzCeb3QQuQ — DD sur la route (@AndreBancala) July 26, 2019

Avant la neutralisation de la course, cette antépénultième étape de la Grande Boucle avait déjà connu un énorme rebondissement avec l’abandon de Thibaut Pinot, pourtant considéré comme l’un des favoris à la victoire finale.